 

Мнение: Трофеи с авиабазы Аль-Ватия

18.05.2020, 19:42, Разное

В продолжении https://colonelcassad.livejournal.com/5877497.html
Фотографии с захваченной ПНС Ливии авиабазы Аль-Ватия. Показаны различные трофеи (включая старые вертолеты и самолеты), еще несколько фотографий с "Панцирем" (пишут, что машина повреждена), а также разрушенные ангары в ходе предшествующих ударов.


Египетский бронеавтомобиль. Далеко от границы заехал.

Ситуация в северо-западной Триполитании после захвата Аль-Ватия ПНС Сирии и Турцией.

Пресс-центр ЛНА по поводу поражения заявил, что лучше честно признать поражение, чем бесчестно побеждать.

Хм, не можешь победить красиво, просто победи. Но пока что с победой Хафтара не складывается. Посмотрим, как будут действовать его спонсоры.

Источник: Colonel Cassad



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