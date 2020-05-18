Мнение: Трофеи с авиабазы Аль-Ватия
18.05.2020, 19:42, Разное
В продолжении https://colonelcassad.livejournal.com/5877497.html
Фотографии с захваченной ПНС Ливии авиабазы Аль-Ватия. Показаны различные трофеи (включая старые вертолеты и самолеты), еще несколько фотографий с "Панцирем" (пишут, что машина повреждена), а также разрушенные ангары в ходе предшествующих ударов.
Египетский бронеавтомобиль. Далеко от границы заехал.
Ситуация в северо-западной Триполитании после захвата Аль-Ватия ПНС Сирии и Турцией.
Пресс-центр ЛНА по поводу поражения заявил, что лучше честно признать поражение, чем бесчестно побеждать.
Хм, не можешь победить красиво, просто победи. Но пока что с победой Хафтара не складывается. Посмотрим, как будут действовать его спонсоры.
Источник: Colonel Cassad
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