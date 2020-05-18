Мнение: Фишер без маски гуляет по Москве: аттракцион года

18.05.2020, 19:41, Разное

Смертельный номер! Старина Олдфишер бродит по Москве без цаков практически в прямом эфире и всеми силами нарывается на штраф. Спешите видеть! Рекомендуется также к просмотру всем тем, кто просто давно хотел посмотреть, как хоть выглядит могучий сетевой тролль “Русачки отжали хату у родни”.

В принципе, это видео – в любом случае ценный исторический документ. “Москва периода коронавируса”. Улицы, метро, Ленинградский рынок…