Мнение: Фишер без маски гуляет по Москве: аттракцион года
18.05.2020, 19:41, Разное
Смертельный номер! Старина Олдфишер бродит по Москве без цаков практически в прямом эфире и всеми силами нарывается на штраф. Спешите видеть! Рекомендуется также к просмотру всем тем, кто просто давно хотел посмотреть, как хоть выглядит могучий сетевой тролль “Русачки отжали хату у родни”.
В принципе, это видео – в любом случае ценный исторический документ. “Москва периода коронавируса”. Улицы, метро, Ленинградский рынок…
Источник: Размышления вольного социолога
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