 

Личное: Разводятся или развели?

18.05.2020, 19:40, Разное

Слово «развод» в русском языке имеет несколько значений. Одно из них — когда люди разводятся, расторгают брак. Другое — когда парочка, сговорившись, разводит лохов, ради каких-то для себя ништяков.

Оксана Самойлова, известная своей ничтожностью, объявила о разводе с исполнителем чего-то там Джиганом.


Фото: Соцсети

Долгие годы парочка разводила в соцсетях наивных курочек фотографиями своей идеальной семейной жизни, а потом развела их новостью о разводе.

Очевидно, что за десять лет брака девушки с мутным прошлым и гулякой Джиганом, они всё давно друг про друга прекрасно знали.

Он — не выпускал её из дома, чтобы не нагуляла инфекции писечкой. Она — сидела дома, постоянно рожала, пока муж тусил по всем давалкам страны.

Разве могут тут быть сомнения, что у них есть друг от друга тайны?

Сразу после родов инста-мамаши исполнитель ушёл в очередной загул. Это всплыло, Оксана разыграла из себя обиженную, а потом простеньким поклонницам «красивой парочки» и примерной семьи рассказали, что будет развод.

Прошёл месяц? Никто не развёлся и не мог развестись. Во-первых, сама Самойлова без Джигана — женщина Никто, которую звать Никак.

Миллионы ботов в Эскортограме? Да кому они нужны, если всем понятно, что они накручены?

Во-вторых, самого Джигана Оксана устраивает — навыки в постели уровня «Профессионал», но по другим клиентам не ходит, а сидит дома и рожает.

У пары нет причин для развода. А вот развести инстаграмных дурочек можно легко!

Пара разыграла целый спектакль со своим разводом, но развелись они не сами, а развели глупых кур!

Джиган и Самойлова сидят на изоляции дома. Скачут друг на друге, ржут над дурами. Вместе засели на даче, шифруются, а потом вывалили фотографию детей.

Куры радуются, что Оксана простила Джигана. Воссоединились, ура-ура! Вот только дурочки не понимают, что их развели изначально, чтобы о забытой парочке заговорили — и у них, нужно признать, развод удался на славу!

Источник: Лена Миро



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