Водные процедуры: Лиам Хемсворт проводит время на пляже с девушкой Габриэллой Брукс и братом Крисом

18.05.2020, 19:35, Разное

Сменяются времена года, мир страдает от заболевания под названием “коронавирус” – а семейство Хемсвортов продолжает прибегать к своей излюбленной рутине: серфинге на пляжах родной Австралии. Впрочем, делают это Крис и Лиам, судя по их новым фото, со всем соблюдением правил изоляции: кругом – ни души, разве что новая девушка 30-летнего Лиама, 23-летняя модель Габриэлла Брукс. Впрочем, Габриэлла, в отличие от своей предыдущей вылазки на побережье вместе с Лиамом, в этот раз предпочла не заходить в воду, а принимать солнечные ванны на берегу. А потому Крис и Лиам ловили волну на пляже австралийского города Байрон-Бэй вдвоем.

Лиам и Крис Хемсворт и Габриэлла Брукс

Крис Хемсворт

В Австралию, где они владеют не одним особняком (особенно огромным домом отличился Крис), семейство Хемсвортов вернулось из Америки еще до ужесточения карантинных мер. В марте Лиам и Габриэлла проводили время на одном из местных островов Филиппа. Частые визиты на пляж и занятия спортом на свежем воздухе устраивал и Лиам. А Габриэлла, судя по ее спортивной фигуре, также разделяет фитнес-“убеждения” знаменитого семейства и занимается вместе со своим возлюбленным.

Лиам Хемсворт

Габриэлла и собака Криса Хемсворта СанниНапомним, впервые о романе Лиама и Габриэллы заговорили в ноябре прошлого года. На волне слухов появились и первые кадры пары. В середине декабря Брукс была замечена с родителями Лиама: фотографы засняли их во время обеда со старшими Хемсвортами. Габриэлла обменялась теплыми объятиями с матерью своего парня, Леони, а после они все вместе отправились в ресторан. А их первые снимки, подтверждающие, что между Лиамом и Габриэллой завязались романтические отношения, появились в сети лишь в середине января.

Параллельно с новыми отношениями в конце 2019 года активно развивалась история с разводом Лиама и Майли Сайрус. Они решили сделать друг другу необычный подарок на католическое Рождество, и 24 декабря подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака. Парой недель позже звездные супруги были официально разведены и каждый пошел своей дорогой: Лиам теперь с Габриэллой Брукс, а Майли встречается с музыкантом и манекенщиком Коди Симпсоном.