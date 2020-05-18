 

Звездная вещь: где купить белоснежный топ, как у Кейт Миддлтон

18.05.2020, 19:35, Разное

Рубрика “Звездная вещь” предназначена специально для преданных поклонников знаменитостей и людей, небезразличных к моде. Любуетесь нарядами артистов и задумываетесь, где взять точно такие же? Мы постараемся помочь вам с решением проблемы и расскажем, что надевают звезды и как дорого вам обойдется та или иная вещь из их гардероба.

Новая героиня нашей рубрики не просто звезда, а настоящая герцогиня – Кембриджская. Недавно она вместе с мужем, принцем Уильямом, пообщались по видеосвязи с волонтерами службы психического здоровья Shout. Для онлайн-конференции Кэтрин выбрала укороченный трикотажный пуловер в рубчик, обтягивающий фигуру. Украшали наряд декоративные пуговицы, а также ажурный V-образный вырез. Цвет топа – белый – подчеркивал торжественность события: в мае проект Shout, запущенный Кейт и Уильямом, отметил свой первый юбилей, и монархи упомянули это в ходе конференции.

Приобрести наряд, как у Кэтрин, можно на сайте французского бренда Sandro – sandro-paris.ru. Цена кардигана, но не в белом, а в черном варианте – 14900 руб.

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