 

NTD – главный обвиняемый в геноциде в Руанде спустя четверть века задержан под Парижем

18.05.2020, 19:32, Новости дня

В пригороде Парижа был арестован 84-летний бизнесмен Фелисьен Кабуга, которого разыскивали 26 лет по обвинениям в участии и финансировании геноцида в Руанде в 1994 году. Он проживал во Франции по поддельным документам, а его соседи ничего не подозревали. Теперь Кабугу ждёт международный суд, передаёт NTD.

В парижском пригороде Аньер-сюр-Сен арестовали самого разыскиваемого руандийца: бизнесмен Фелисьен Кабуга скрывался от правосудия 26 лет. Сейчас ему 84 года. Его обвиняют в участии и финансировании геноцида в Руанде в 1994 году.

Кабуга был объявлен в розыск Международным трибуналом по Руанде. За его поимку полагалось вознаграждение в пять миллионов долларов США. Во Франции руандиец жил по поддельным документам. Его соседи в многоквартирном доме в Аньер-сюр-Сене ничего не подозревали.

МУЖЧИНА: Иногда я видел, как этот человек выходил. Может быть, раз в день — один или с кем-нибудь. Он не говорил ни слова. Жил здесь четыре или пять лет. Мы даже имени его не знали.

МУЖЧИНА: Это меня просто потрясло. Он выглядел очень старым и больным.

ЖЕНЩИНА: Я встречала его. Каждое утро он гулял. Думаю, он был болен. И он был неразговорчивым.

В Руанде Кабуга владел чайными плантациями. С молодости был связан с экстремистским движением хуту. Бизнесмен снабжал боевиков оружием и транспортом и через принадлежащую ему радиостанцию разжигал ненависть между народностями хуту и тутси. В 1997 году Международный трибунал по Руанде заочно предъявил Кабуге обвинения в геноциде, в заговоре с целью геноцида, подстрекательстве к геноциду и преступлении против человечности.

Массовое убийство тутси и хуту с умеренными политическими взглядами длилось с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Приказ на уничтожение людей был отдан правительством хуту. По данным ООН, в ходе геноцида погибло 800 тысяч человек. Фелисьена Кабугу передадут в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов и будут судить.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года. 



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