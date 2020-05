Суточные потери от коронавируса в Великобритании остаются на минимальном уровне с конца марта

18.05.2020, 19:30, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 160 человек (на 10 меньше, чем накануне). Это минимальные суточные потери в Соединенном Королевстве с конца марта. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 18 мая в Twitter.

Всего с начала эпидемии скончалось 34 796 человек с COVID-19. По смертности Соединенное Королевство занимает второе место в мире после США, где подтверждено 89,6 тыс. летальных случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 246 406 (2684 – за последние сутки).

As of 9am 18 May, there have been 2,682,716 tests, with 100,678 tests on 17 May.

1,887,051 people have been tested of which 246,406 tested positive.

As of 5pm on 17 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 34,796 have sadly died. pic.twitter.com/NBITYqZlrS

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 18, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,74 млн человек, более 315,8 тыс. из них умерли, а 1,74 млн вылечились.