Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая

18.05.2020, 19:30, Новости дня

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится в среду, 20 мая, сообщили изданию LB.ua в Офисе президента.

Официально пресс-конференция пока не анонсирована, аккредитация на нее не началась.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина написала в Telagram, что узнала о пресс-конференции случайно.

“Аккредитацию, я так понимаю, в последнюю минуту откроют”, – предположила она.

Издание НВ выяснило, что в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса количество участников пресс-конференции будет ограниченным.

21 апреля исполнился год с победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). В должность Зеленский вступил на месяц позже – 20 мая 2019 года.

22 апреля Офис президента анонсировал пресс-конференцию Зеленского, посвященную году его президентства. На Банковой обещали, что она состоится после карантина (он действует минимум до 22 апреля).

За прошедший год Зеленский провел лишь одну большую пресс-конференцию: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами.