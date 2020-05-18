 

Резников: Неоднократно слышал, как россияне называют сепаратистов “наши подопечные”. Причем с пренебрежением

18.05.2020, 19:30, Новости дня

Представители России в трехсторонней контактной группы называют донецких и луганских боевиков своими “подопечными”. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Когда в кулуарах с ними разговариваешь, то я уже неоднократно слышал из уст представителей российской делегации “наши подопечные”. То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно”, – подчеркнул он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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