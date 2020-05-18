Израильские ученые научились определять COVID-19 по голосу

18.05.2020, 19:30, Разное

Израильские исследователи провели исследование, в ходе которого создали технологию, диагностирующую наличие у людей коронавируса нового типа по голосу. На основании разработки создано соответствующее приложение для смартфонов.

В основу научной работы ученых, представляющих один из колледжей Тель-Авива, был положен проверенный факт, что голоса пациентов, болеющих COVID-19, отличаются от голосов здоровых людей. Связано это с наличием у инфицированных коронавирусом воспаления дыхательных путей, влияющего, в свою очередь, на состояние голосовых связок.

Базируясь на вышеуказанной гипотезе, специалисты произвели тестовые записи тембров голоса большого количества людей – как зараженных SARS-CoV-2, так и абсолютно здоровых. Все данные заготовки были внесены в специальное “хранилище”, к которому обращается при проверке голоса говорящего разработанное для смартфона приложение. Эксперты сообщают, что в настоящее время ведутся клинические испытания.