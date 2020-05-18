 

Израильские ученые научились определять COVID-19 по голосу

18.05.2020, 19:30, Разное

Израильские исследователи провели исследование, в ходе которого создали технологию, диагностирующую наличие у людей коронавируса нового типа по голосу. На основании разработки создано соответствующее приложение для смартфонов.
В основу научной работы ученых, представляющих один из колледжей Тель-Авива, был положен проверенный факт, что голоса пациентов, болеющих COVID-19, отличаются от голосов здоровых людей. Связано это с наличием у инфицированных коронавирусом воспаления дыхательных путей, влияющего, в свою очередь, на состояние голосовых связок.

Базируясь на вышеуказанной гипотезе, специалисты произвели тестовые записи тембров голоса большого количества людей – как зараженных SARS-CoV-2, так и абсолютно здоровых. Все данные заготовки были внесены в специальное “хранилище”, к которому обращается при проверке голоса говорящего разработанное для смартфона приложение. Эксперты сообщают, что в настоящее время ведутся клинические испытания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Победителю «Масок» Анатолию Цою фанатки предлагают завести детей

16.04 / Гузель Яхина отреагировала на критику экранизации «Зулейха открывает глаза»

26.04 / Война, экономика и политика в Сирии: разорванные звенья

07.05 / COVID-19 и кожные поражения. Что известно сегодня

27.03 / Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса

03.04 / Знаменитый композитор умер от коронавируса

29.03 / Джиган и Гуф встретились после недавних оскорблений в адрес друг друга

06.05 / Мнение: Нефть

27.03 / В Магнитогорске в результате взрыва газа погибли люди

24.04 / Мнение: Ким Чен Ын в коме – вместо него будет сестра: я написал ей первое письмо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска