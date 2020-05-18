 

США осудили исключение Тайваня из Всемирной ассамблеи здравоохранения

18.05.2020, 19:25, Новости дня

Соединенные Штаты осуждают исключение Тайваня из Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил госсекретарь Майк Помпео. «В период, когда мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, нам нужно, чтобы многосторонние институты выполняли заявленные миссии и служили интересам всех государств-членов, а не играли в политику, когда на карту поставлены человеческие жизни», – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

«Никто не оспаривает того, что Тайваню удалось развернуть одну из самых успешных в мире кампаний по сдерживанию пандемии, несмотря на его близость к изначальному очагу – городу Ухань в Китае. Это не должно удивлять. Прозрачные, преуспевающие и склонные к инновациям демократии, такие как Тайвань, всегда реагируют на пандемии быстрее и эффективнее, чем авторитарные режимы», – отметил госсекретарь.

«У генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса были все полномочия и прецеденты, чтобы включить Тайвань в работу ВАЗ. Однако же он предпочел не приглашать Тайвань под давлением Китайской Народной Республики (КНР). Из-за недостаточной независимости генерального директора Ассамблея лишилась признанного научного опыта Тайваня в борьбе с пандемией. Это также наносит дальнейший ущерб авторитету и эффективности ВОЗ в период, когда мир нуждается в этом больше всего».

«Злонамеренное стремление КНР заглушить голос Тайваня демонстрирует несостоятельность утверждений Китая о том, что он стремится к прозрачности и международному сотрудничеству в борьбе с пандемией, и делает еще более очевидными различия между Китаем и Тайванем. Тайвань – образцовый гражданин мира, в то время как КНР продолжает утаивать важную информацию о вирусе и его происхождении, отказывать в доступе к своим ученым и соответствующим объектам, цензурировать дискуссию о пандемии в Китае и китайских соцсетях, широко и безответственно разбрасываясь обвинениями», – подчеркнул Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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