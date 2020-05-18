ФБР обнаружило след «Аль-Кайды» в атаке на военно-морской базе во Флориде

18.05.2020, 19:25, Новости дня

Агенты ФБР обнаружили данные с мобильного телефона, свидетельствующие о связи «Аль-Кайды» со стрельбой на военно-морской базе во Флориде 6 декабря 2019 года, в результате которой погибли три человека, сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

Стрелок, младший лейтенант 21-летний Мухаммед Саид аль-Шамрани, служил в ВВС Саудовской Аравии и находился на базе в рамках учебной программы, призванной укрепить связи с иностранными союзниками. Он был убит сотрудниками правоохранительных органов в ходе атаки.

С тех пор Министерство юстиции пыталось разблокировать телефон стрелка, чтобы составить представление о его мотивах и выяснить, был ли он связан с какими-либо террористическими организациями.

В феврале появилась аудиозапись, предположительно, опубликованная «Аль-Кайдой на Аравийском полуострове». Группировка заявила о своей ответственности за нападение на базе Пенсакола, но не представила каких-либо доказательств.

До нападения стрелок также публиковал в соцсетях посты с критикой американских военных кампаний и цитировал слова убитого лидера «Аль-Кайды» Усамы бин Ладена.