Мнение: Международная коалиция

18.05.2020, 19:18, Разное

122 страны поддержали инициативу по расследованию причин всемирной пандемии. Ситуация совершенно классическая: происходит формирование международной коалиции. В нее войдут не все 122 страны, будет конкурс и отбор по ряду критериев, которые, по всей видимости, станут понятными к моменту объявления цели этой коалиции и методов ее достижения. Однако суть происходящего вполне понятна.

Пандемия стала крайне специфической версией мировой войны, а если точнее – то первого ее раунда. Без сомнений, будет второй и далее. Специфика нынешней мировой войны в том, что линия фронта и противоборствующие стороны принципиально отличаются от предыдущих сценариев. Если в первой и второй мировой войне в качестве субъектов принимали участие национальные государства, то сегодня к ним присоединились и наднациональные структуры – корпорации, фонды и финансовые учреждения. Все вместе они представляют крайне сложный конгломерат противоречий и интересов, формируя тактические союзы и альянсы. Уже поэтому вести речь о противостоянии, к примеру, Китая и США крайне непросто, так как следует указывать – какие именно субъекты друг другу противостоят, а какие – наоборот, ситуативно являются вполне союзными. При этом нужно понимать, что все существующие сегодня механизмы преодоления противоречий – из прошлого. Прошлого, где единственными субъектами мировой политики были национальные государства, и только.

В данном конкретном случае под вывеской призыва к расследованию причин пандемии речь идет о выдвижении ультиматума Китаю. Суть ультиматума вполне известна – Китай должен выплатить репарации пострадавшим от коронавируса странам. Речь идет о триллионах долларов и, понятно, что Китай не выплатит их даже если захочет. Однако здесь начинаются варианты, в зависимости от которых и будет формироваться окончательная коалиция по принуждению Китая к миру на условиях этой широкой коалиции из 122 стран (возможно, что к ней впоследствии присоединятся и еще).

Парадокс заключается в том, что возможен вариант, при котором Трамп и Си Цзинпинь могут оказаться союзниками в этом ультиматуме и его условиях. Трамп может предложить Китаю репарации в виде активов и собственности, которую Китай в том или ином виде передаст в знак возмещения причиненного пандемией вреда. Конечно, для этого вначале Китай должен будет признать свою ответственность за нее, и здесь возможны сценарии даже прямого военного давления – поэтому и нужна коалиция, так как через существующие структуры и механизмы ООН такое давление легитимизировать будет невозможно. Но предыдущий опыт войны с Югославией, с Ираком, Афганистаном показал, что если нельзя, но нужно, то обойти Совбез ООН можно через создание международной коалиции широкого состава.

Си Цзиньпин и Трамп представляют интересы своих национальных государств, и при всех противоречиях между Китаем и США у них есть еще один противник – глобальные наднациональные структуры. В Китае они представлены комсомольской номенклатурой, которую китаевед Вавилов впрямую называет подконтрольной и в некоторых моментах союзной мировым глобальным финансовым структурам. При этом выходцы из китайского комсомола являются политическими противниками Си Цзиньпина. И, конечно, обладают колоссальным промышленным и финансовым ресурсом. Вот, собственно, на этой почве интересы Си и Трампа вполне могут сойтись – если в зачет репараций пойдет имущество и активы противников Си из комсомольской номенклатуры, он только усилит свои позиции внутри Китая. Хотя, безусловно, Китай как государство станет в этом случае однозначно объектом американской политики и уже точно не сможет претендовать на ведущую роль в мире. Однако всё имеет свою цену, и вряд ли для Си Цзиньпина она станет меньше.

Так или иначе, но эта ситуация относится, скорее, ко второму раунду мировой войны, а вначале нужно завершить первый. И завершение его выглядит с точки зрения целей вполне определенно: Китай должен признать свою ответственность за пандемию. Это и есть политическая цель нынешней мировой войны. Промежуточная цель, конечно, так как следующим крайне сложным и тяжелым этапом станет определение списка репараций, которые Китай должен будет выплатить. Именно на этом этапе Си и Трамп могут стать союзниками. Но сейчас они очевидные противники, и никак иначе.

Примерно понятна конфигурация и третьей "серии" мировой войны, которая состоится, когда (если) Трампу и Си удастся обнулить китайских комсомольцев и выбить из-под мировой глобальной финансовой олигархии мощнейший ресурс. Он, конечно, не определяющий, но поражение будет носить для финансистов катастрофический характер. И вот тогда предстоит добивать их "в логове", громя наднациональные структуры, с помощью которых финансовая олигархия сегодня обладает своей долей контроля над мировой политикой – это и Всемирный банк, и Международный валютных фонд, и Федеральная резервная система, после чего под нож пойдут структуры ООН, захваченные глобальными финансистами и фондами – вроде той же ВОЗ. Но это в будущем, это третий этап войны, и до него еще далеко.

Пока на повестке выдвижение обвинений в адрес Китая и принуждение его к признанию своей вины. Коалиция из 122 государств делает лишь первый шаг. Хотя, конечно, времени в обрез, и события будут развиваться вполне динамично и без раскачки.