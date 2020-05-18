Онищенко предложил вернуть отопление в московские больницы и поликлиники

18.05.2020, 19:16, Новости дня

В связи с холодной погодой в столице стоит вернуть отопление в больницы и поликлиники, так как находясь в некомфортной температуре, организм человека хуже сопротивляется заражению, сообщил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Синоптики предупредили москвичей, что до конца недели погода будет холодной. В ночное время в столице может быть зафиксирована даже минусовая температура, а также не исключены осадки в виде снега.

«В связи с реальной ситуацией, которая сегодня есть, было бы неплохо, если бы, например, отапливались все больницы, поликлиники. Находясь в некомфортном температурном режиме, организм слабее сопротивляется заражению», – говорит Онищенко.

При этом он подчеркивает, что отопление отключили согласно нормативам, а первая половина мая выдалась достаточно теплой.

«То есть формально все выдержано, но по существу, можно было бы где-то и восстановить отопление. Но технология запуска и выключения отопления достаточно сложная, поэтому вряд ли удастся кого-то обеспечить теплом», – считает Онищенко.

Ранее в Москве отключили отопление в жилых домах и социальных объектах в связи с переводом системы теплоснабжения на летний режим – температура в столице на протяжении 5 дней держалась выше 8 градусов тепла.