 

Украинцы назвали лучшего президента страны

18.05.2020, 19:16, Новости дня

Лучшим президентом независимой Украины жители страны считают Леонида Кучму, который управлял государством с 1994 по 2005 год, такие результаты показал опрос социологической группы «Рейтинг».

Лучшим президентом Кучму назвали 20% украинцев, следом за ним в рейтинге идет нынешний глава государства Владимир Зеленский, за которого проголосовали 16% опрошенных.

13% считают, что лучшим был первый президент страны Леонид Кравчук. 12% назвали лучшим Петра Порошенко, 9% – Виктора Януковича и только 6% – Виктора Ющенко.

14% опрошенных заявили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте группы «Рейтинг».  

«Относительно чаще как эпоху развития на Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского. Как застой – годы правления Ющенко, упадок – период президентства Януковича и Порошенко», – добавили аналитики.

В апреле доля граждан Украины, которые положительно относятся к Зеленскому, снизилась до 44%. 



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