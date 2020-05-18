МИД РФ оценил обвинения генпрокурора США в адрес Apple

18.05.2020, 19:16, Новости дня

США из-за антироссийских настроений начали атаковать собственный бизнес, это их плохо характеризует, сообщил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских, комментируя обвинения генпрокурора США в адрес Apple.

«Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует. Кроме как уже снисходительной улыбки решения, принимаемые в Вашингтоне, у нас вызывать не могут», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Apple якобы сотрудничает с Россией и Китаем, которые, как утверждается, пытаются организовать слежку за американцами.