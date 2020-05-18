Специалисты предрекают «шторм» в сфере психического здоровья из-за коронавируса

18.05.2020, 19:10, Разное

Так, клинический психолог ГКБ №15 Олег Кныш, который в том числе занимается проблемами профессионального выгорания медиков, призвал не закрывать глаза на тревожную ситуацию с ухудшением психического здоровья населения.

«Будет ли вторая, третья и другие волны ковида большой вопрос. А вот в сфере психического здоровья намечается серьезный шторм. С точки зрения некоторых исследователей ПТСР (посттравматического расстройства), психотравма может передаваться на 6-7 поколений вперед. И об этом нужно думать сейчас. Внимательно и серьезно думать», – написал специалист.

Олег Кныш подчеркнул, что ситуативные, эмоциональные и популистские решения в этом вопросе только навредят.

Ранее ВОЗ опубликовала аналитическую записку, в которой предупредила о рисках значительного роста показателей психических расстройств во время пандемии.

Согласно документу, поступающие данные из разных страх уже указывают на резкий рост симптомов депрессии и тревожных расстройств во многих странах. Так, в апреле в Эфиопии было отмечено троекратное увеличение распространенности симптомов депрессии по сравнению с расчетными показателями до пандемии.

По мнению специалистов ВОЗ, всплеск психических расстройств зафиксирован у медработников первичного звена. Так, в ходе эпидемии в Китае среди медицинских работников были зарегистрированы высокие показатели депрессии (50%), тревожных расстройства (45%) и бессонницы (34%), а в Канаде о необходимости психологической поддержки заявило 47% медицинского персонала.

Особенно нелегко приходится пожилым людям и пациентам с психическими расстройствами. Во многих странах такие пациенты столкнулись с невозможностью своевременно получить медицинскую помощь. Системы оказания помощи страдают не только из-за перепрофилирования психиатрических учреждений на обслуживание больных COVID-19, но и заражения сотрудников вирусной инфекцией и прекращения личного приема пациентов, из-за чего целые больницы закрываются на карантин.

«Стало совершенно ясно, что задачи по охране психического здоровья должны быть одним из центральных элементов мероприятий по сдерживанию и преодолению последствий пандемии COVID-19, – считает глава ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.