 

«Как было весело»: Гоша Куценко поделился архивным кадром со съемок комедии «Любовь-морковь»

18.05.2020, 19:09, Разное

Гоша Куценко на своей странице в социальной сети Instagram поделился кадром из фильма «Любовь-морковь». В комедии он снимался вместе с Кристиной Орбакайте.
Гоша Куценко в своих архивах отыскал фотографию, снятую на съемочной площадке. Необычный партнерский дуэт с Орбакайте состоялся 13 лет назад. По снимку видно, как изменилась певица в течение этого времени. Сейчас она отрастила челку, покрасив волосы в более естественный оттенок, нежели в период съемок картины. В описании под публикацией актер отметил, что «было весело» и спросил поклонников, кадр из какого фильма он продемонстрировал.

Все подписчики сразу смогли определить название комедии. «Шикарный фильм», «Хорошие кадры веселого фильма», – писали в комментариях фолловеры. Пользователи также признались, что хотели бы посмотреть продолжение истории. Однако Кристина Орбакайте в последнее время редко соглашается на новые роли. Последний раз она снималась в фильме «Гардемарины – 4».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Стало известно о смерти пилота Путина

17.04 / «Богомолов уговорил меня раздеться»: Глюкоза рассказала об истории создания откровенного фото

24.04 / Совет гастроэнтеролога: как укреплять слизистую ЖКТ, чтобы не подхватить COVID-19

13.05 / «Он меня фашистом назвал»: Прилепин рассказал Собчак о конфликте с ее мужем Богомоловым

30.03 / Функциональность WhatsApp урезали в связи с перегрузкой на серверах

10.05 / Как живет переболевшая пневмонией Бабкина

04.05 / Группа крови может говорить о риске болезней сердца и сосудов

18.04 / Мнение: Восстановление цен на золото, коронавирусный долг и как Россия опять помогла США

12.05 / Ученые нашли доказательство естественного происхождения коронавируса

26.04 / Ученые нашли связь между молоком и раком молочной железы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска