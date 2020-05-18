«Как было весело»: Гоша Куценко поделился архивным кадром со съемок комедии «Любовь-морковь»

18.05.2020, 19:09, Разное

Гоша Куценко на своей странице в социальной сети Instagram поделился кадром из фильма «Любовь-морковь». В комедии он снимался вместе с Кристиной Орбакайте.

Гоша Куценко в своих архивах отыскал фотографию, снятую на съемочной площадке. Необычный партнерский дуэт с Орбакайте состоялся 13 лет назад. По снимку видно, как изменилась певица в течение этого времени. Сейчас она отрастила челку, покрасив волосы в более естественный оттенок, нежели в период съемок картины. В описании под публикацией актер отметил, что «было весело» и спросил поклонников, кадр из какого фильма он продемонстрировал.

Все подписчики сразу смогли определить название комедии. «Шикарный фильм», «Хорошие кадры веселого фильма», – писали в комментариях фолловеры. Пользователи также признались, что хотели бы посмотреть продолжение истории. Однако Кристина Орбакайте в последнее время редко соглашается на новые роли. Последний раз она снималась в фильме «Гардемарины – 4».