Очевидцы сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы

18.05.2020, 19:08, Новости дня

Неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. Неизвестный стреляет с балкона жилого дома из оружия, конструктивно схожего с автоматом Калашникова», – сказал источник ТАСС.

По его словам, на место прибыли полиция и СОБР.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что «информация о стрельбе на улице Малышева проверяется».