Очевидцы сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
18.05.2020, 19:08, Новости дня
Неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. Неизвестный стреляет с балкона жилого дома из оружия, конструктивно схожего с автоматом Калашникова», – сказал источник ТАСС.
По его словам, на место прибыли полиция и СОБР.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что «информация о стрельбе на улице Малышева проверяется».
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