 

Цены на нефть ударили по планам Саудовской Аравии по закупке вооружений

18.05.2020, 19:08, Новости дня

В связи с резким падением цен на нефть Саудовской Аравии, вероятно, придется сократить траты на закупку вооружений, пишет The Guardian, отмечая, что именно военные расходы на протяжении десятилетий укрепляли политическое влияние Эр-Рияда в мире.

Саудовской Аравии придется отказаться от контрактов на поставки оружия и отложить согласованные закупки вооружений, так как королевство погружается в финансовый кризис, передает RT текст статьи.

 Указывается, что ожидаемая задержка с заключением новых сделок по приобретению вооружения может иметь долгосрочные политические последствия для страны, которая ведет войну с Йеменом.

The Guardian пишет, что Саудовская Аравия сталкивается с беспрецедентным дефицитом бюджета в связи с обвалом нефтяных рынков и глобальных экономических потрясений из-за пандемии.

«Я не сомневаюсь: это конец эпохи. Эпоха, когда у Персидского залива были все эти деньги, закончилась», – сообщил ветеран ЦРУ и старший научный сотрудник Брукингского института Брюс Ридел.

В прошлом году Эр-Рияд потратил на вооружение около 62 млрд долларов, заняв пятое место в мире по военным расходам. Это около 8% ВВП Саудовской Аравии, тогда как в США тратят 3,4%.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о тенденциях в военных расходах стран в 2019 году. РФ вышла на четвертую позицию среди государств, тратящих больше всех на военные нужды – ее военные расходы выросли на 4,5% (до 65,1 млрд долларов, или 3,9% ВВП). В первую пятерку вошли также США, Китай, Индия и Саудовская Аравия. При этом Саудовская Аравия на 16% снизила военные расходы.



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