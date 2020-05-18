ФБР установило связь «Аль-Каиды» с убийством на авиабазе ВМС во Флориде

18.05.2020, 19:08, Новости дня

Федеральное бюро расследований предположительно установило связь между международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) и служащим ВВС Саудовской Аравии, устроившим в декабре прошлого года стрельбу на военной базе «Пенсакола» в американском штате Флорида.

ФБР удалось обойти систему защиты на одном из двух айфонов, использовавшихся преступником, несмотря на отсутствие помощи со стороны компании Apple, благодаря чему удалось установить, что аль-Шамрани находился в контакте с боевиком «Аль-Каиды», который подстрекал его к совершению атаки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что при этом неизвестно, поступил ли приказ к осуществлению стрельбы непосредственно от членов террористической организации.

Кроме того, связь «Аль-Каиды» с убийством на авиабазе ВМС в штате Флорида подтвердил министр юстиции – генеральный прокурор США Уильям Барр, передает ТАСС.

Он рассказал, что правоохранительным органам удалось получить доступ к смартфону аш-Шамрани, на котором хранилась информация о его связи с террористами.

«Четыре месяца назад я заявил, что эта стрельба была актом терроризма. Мы обнаружили [на его телефоне] доказательства тесной связи с «Аль-Каидой», – отметил Барр.

Также глава Минюста отметил, что США провели в Йемене операцию против боевика, помогавшего террористу.

«Недавно в Йемене была проведена контртеррористическая операция против деятеля «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Абдуллы аль-Малики, одного из сообщников аль-Шамрани за рубежом. Мы без колебаний будем действовать против тех, кто причиняет вред американцам», – сообщил Барр, не уточняя, удалось ли ликвидировать подозреваемого.

Напомним, в 2019 году на авиабазе ВМС США Пенсакола произошла стрельба, в результате погибли два человека. Позже шериф полиции округа Эскамбиа штата Флорида Дэвид Морган уточнил, что жертвами стрельбы на авиабазе ВМС США Пенсакола стали три человека, еще восемь человек получили ранения.

После стрельбы на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида задержаны шесть подданных Саудовской Аравии.