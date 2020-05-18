Политика Трампа идет вразрез с глобальной стратегией США

18.05.2020, 19:06, Новости дня

Нестандартные политические методы Дональда Трамп угрожают большой стратегии США, набору концептуальных положений об эффективном использовании государством имеющихся в его распоряжении ресурсов и средств для достижения целей в военной и внешнеполитической сфере, уверены известные американские политологи Дэниел Дрезнер (Флетчеровская школа права и дипломатии), Рональд Кребс (Университет Миннесоты) и Рэндалл Швеллер (Университет штата Огайо).

Однако, некоторые эксперты не согласны с этим, указывая, что один политик, даже такой яркий и неординарный как нынешний глава Белого дома, не в силах за четыре года сломать формировавшиеся в течение XX века постулаты, пишет в The National Interest профессор Военно-морского колледжа Джеймс Холмс.

Сумбурный стиль и непредсказуемость президента Трампа не раз взрывали и изменяли устоявшийся внешнеполитический курс и стратегию Америки. По мнению трех ученых, его "срывы впервые за десятилетия заставили внешнеполитических аналитиков поставить под сомнение ключевые принципы” большой стратегии.

Политический подход Трампа напоминает тактику детектива Сэма Спейда, главного героя романа Дэшила Хэммета “Мальтийский сокол” (The Maltese Falcon). Для того, чтобы выявить преступника, Спейд устраивал неожиданные и, порой, неоднозначные провокации в отношении подозреваемых. Подобно сыщику романа Хэммета, Трамп часто совершает дикие поступки и делает шокирующие высказывания (возможно, бессознательно).

Соединенные Штаты не должны отказываться от своих базовых принципов, хотя время от времени полезно их пересматривать. Иначе постулаты окостеневают и превращаются в догмы. А догмы, как правило, замедляют развитие и способность адаптироваться к новым условиям в быстро меняющемся мире.

Администрация Трампа иначе и не всегда последовательно, чем ее предшественники, придерживается положений большой стратегии. Так, президент с большим энтузиазмом уничтожил подписанное во время Барака Обамы Транстихоокеанское партнерство (Trans-Pacific Partnership), международное соглашение, призванное снизить торговые барьеры между странами тихоокеанского региона.

Совсем недавно Трамп пообещал после завершения пандемии коронавируса ликвидировать зависимость экономики США от Китая: вернуть домой американский бизнес и перенести цепочки поставок из Поднебесной в страны, которые “не будут удерживать жизненно важные товары в период их дефицита в Америке”. Так, Apple уже объявила о намерении перенести значительные объемы производства iPhone в Индию. Если другие американские компании решат производить свои товары на субконтиненте, то это приведет к переориентации стратегии США в сторону Индийского океана.

Стоит также отметить, что если Вашингтон будет придерживаться большой стратегии доступа, то он будет еще больше сталкиваться с коммунистическим Китаем и его большой стратегией регулирования и запрета доступа США в западную часть Тихого океана. Пекин активно использует экономические стимулы и принуждение, чтобы втянуть евразийские страны в свою орбиту и уменьшить на них влияние Америки. Все это неминуемо приведет к изменению американской большой стратегии.

Не отказываясь от сложившихся в прошлом принципов большой стратегии, эпоха Трампа представляет собой арену, на которой разворачивается соревнование между американской большой стратегией и новыми большими стратегиями Китая, РФ и других стран.

Дрезнер, Кребс и Швеллер правы, призывая высшее руководство передавать принятие стратегических решений многим субъектам, инициировать конкуренцию идей и стимулировать инновации. Эта рекомендация важна, независимо от того, вышли ли Соединенные Штаты за рамки большой стратегии или нет.

Ставка на одиноких гениев — плохая ставка. Как писал флорентийский философ и государственный деятель Никколо Макиавелли “каждый человек имеет свой путь”. Стратегические лидеры обычно добиваются успеха лишь до тех пор, пока время и обстановка остаются благоприятными для их методов. Когда времена меняются, а они продолжают делать то, что работало в прошлом — они вскоре обнаружат, что это больше не работает.