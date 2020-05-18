Помутнение рассудка: Швыдкой прокомментировал украинские санкции

18.05.2020, 19:06, Новости дня

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался насчет санкций, введенных Украиной против Эрмитажа, МГУ, Пушкинского музея. По его словам, такого рады акты свидетельствуют о некотором тупике в отношениях двух стран.

Швыдкой рассказал в беседе с "Вести.Ru", что украинские решения подобного плана являются бессмысленными. Можно ввести сколько угодно санкций против Эрмитажа и МГУ, но это ничего не изменит в их жизни.

Михаил Ефимович считает, что для украинцев важна русская культура, равно как и наоборот. Швыдкой отметил, что не знает, кто посоветовал Владимиру Зеленскому ввести такие санкции. По его словам, для принятия такого решения нужно окончательно потерять чувство юмора и самоиронию. Президент по культурным вопросам считает, что ограничительные меры в отношении Эрмитажа и МГУ — это то же самое, как вводить санкции против Луны и Солнца.

Михаил Швыдкой отметил, что отношения российских и украинских деятелей культуры — это отношения многовековой истории, потому подобные решения со стороны Киева являются оскорбительными к интеллигенции двух народов. Российский искусствовед выразил надежду на то, что введенные Украиной ограничительные меры являются временным помутнением рассудка.

Несколькими днями ранее Зеленский подписал указ о внесении российских учреждений культуры и науки в санкционный список. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что Украина сначала отреклась от Великой Победы, а теперь и от великой культуры.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что такой шаг свидетельствует об отсутствии улучшения в отношениях Москвы и Киева.