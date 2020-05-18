Цены на палладий в мире выросли максимально с марта

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18.05.2020, 19:06, Новости дня

Цена на палладий выросла максимально с марта на фоне возобновившегося оптимизма по поводу перезапуска экономики Китая и стимулирования автопроизводителей — крупнейших потребителей этого металла, передает Bloomberg.

Цены на палладий превысили 2 тысячи долларов за унцию после роста на 6,7% по состоянию на 14:06 по лондонскому времени.

Показатель упал примерно на треть с тех пор, как в конце февраля был достигнут рекордный уровень, поскольку пандемия коронавируса помешала спросу на металл со стороны автопроизводителей, поскольку он используется в устройствах контроля загрязнения.

Компания Impala Platinum Holdings временно закрыла одну из своих шахт после того, как у нескольких работников обнаружили коронавирус.

Рынок металлов платиновой группы в этом году останется напряженным, так как спрос и предложение пострадают от пандемии, о чем сообщил производитель автокатализаторов Johnson Matthey.

В то время как цены на платину остаются худшими среди драгоценных металлов в этом году, биржевые фонды, обеспеченные металлом, увидели первый чистый недельный приток с февраля, согласно данным Bloomberg.



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