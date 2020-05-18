Мнение: Дотации регионам России, худший год для страховщиков и «почему коронавирус не убил больше русских»

18.05.2020, 19:05, Разное

1. На Руксперте вышла очередная подборка статистики – размер дотаций регионам России из федерального бюджета. Как видно по заглавному графику, среди наиболее дотируемых у нас не только республики Кавказа, но и многие регионы Сибири:

https://ruxpert.ru/Статистика:Дотации_регионам_России

Если посмотреть на полный список, мы увидим, что дотации получает большинство регионов (чистыми донорами являются лишь 13 из 85 субъектов федерации), а общий размер дотаций всем кавказским республикам примерно в 4 раза меньше, чем совокупные дотации остальным регионам.

Напомню, что мифы о «кормлении Кавказа» разбираются вот здесь:

https://ruxpert.ru/Агитка:Хватит_кормить_Кавказ

2. Ещё одно свидетельство невиданных масштабов и глобальности нынешнего кризиса. Ожидается, что 2020 год станет одним из худших в истории для компаний-страховщиков:

https://lenta.ru/news/2020/05/15/windofchange/

Потери страховых компаний из-за пандемии коронавируса могут достигнуть 203 миллиардов долларов, это сопоставимо с ущербом от тайфунов. Такой прогноз дал крупнейший страховой рынок мира Lloyd’s of London.

Более половины суммы (107 миллиардов долларов) пойдет на страховые выплаты, еще 93 миллиарда долларов придется на инвестиционные потери. По оценке Lloyd’s, ему необходимо будет удовлетворить претензии объемом от 3 до 4,3 миллиарда долларов. Расходы могут возрасти, если карантин и ограничительные меры продлятся и в следующем квартале.

2020 год может стать для страховых компаний мира одним из худших в истории наряду с 2017 годом, на которые пришлись масштабные ураганы (Харви, Ирма и Мария), а также с 2001, когда случился теракт 11 сентября в США.

3. Американцы испытывают какой-то прямо-таки нездоровый интерес к вопросу о том, почему смертность от коронавируса в России такая низкая. Похоже, им неприятно признавать, что Россия может быть в чём-то впереди: что у нас может быть лучше оснащение больниц, оперативнее выявление заражённых или эффективнее общие меры карантина.

Агентство Bloomberg на днях опубликовало статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских»:

https://russian.rt.com/russia/news/746756-zaharova-bloomberg-koronavirus-rossiya

Владельцы западных СМИ относятся к русским, как недочеловекам, это не секрет. Абсолютно невозможно было бы представить в «Блумберге» статьи под названиями, допустим, «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше негров» или «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше евреев».

После того, как наш МИД обратил внимание на это проявление нацизма, «Блумберг» поменял заголовок статьи на подчёркнуто нейтральный – «Эксперты задаются вопросом насчёт российских данных о смертности от COVID-19»:

https://russian.rt.com/russia/news/747288-nazvanie-covid-19-bloomberg