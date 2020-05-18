Мнение: Письмо: “Пережует и выплюнет”

18.05.2020, 18:56, Разное

Девушки-нерыбы, вы мне напишете? Или будем одних рапанов разбирать?

Вот здесь заунывный стон Попрошайки.

Когда же мне женщина с самоуважением напишет? Бывали такие иногда, но что-то давно уже не было.

nastushka88

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо вам огромное за ваш блог.

Мне 32 года. В экономике все неочень, т.к. недавно купила квартиру, взяла кредит, ремонтирую. Очень зависима от работы, хватаю все подряд, планирую закрыть хотя бы треть долгов в этом году.

(Зависима от работы, а хотелось бы быть независимой от работы как содержанки)

Третий год встречаемся с С., ему 46. Его ОЗ сильно больше, и он мой начальник.

Благодаря вам я обнаружила и научилась снимать очень много корон. Отношения с людьми стали менее эгоистичными с моей стороны и от того приятнее и эффективнее. Еще работать и работать над собой.

Наши отношения это много общения по работе, процентов на 95 всего времени. Работа для меня самое главное, и для него естественно. Встречаемся раз в неделю, летом обычно выезжаем куда-то, ему очень нравится находиться на природе или в деревне, и это очень сильный крючок для меня, я о таком могла только мечтать. Я в свою очередь стараюсь максимально сделать комфортным наше существование, готовлю, помогаю, делаю массаж, он его любит, нам нравится одинаковая музыка, общие темы для разговоров. Но иногда возникает чувство, что не знает чем со мной заняться, не видит во мне смысла.

(Он плохой, не видит смысла в ней, угнетатель)

На НГ все три уезжал, со мной встречать не хочет, я не выясняла, и кислых щей не было.

(Очень плохой, а автор хорошая)

Для меня все говорит о том, что у нас дисбаланс, в котором он встречается со мной, исходя из каких-то своих соображений, но я не дотягиваю до его уровня. Я не скандалю, моложе, присутствую в его жизни в нужных ему ролях, когда ему надо, и не отсвечиваю совсем, когда не надо. Ну и как правило, может конечно это ЗВ, но пока я не задумываюсь о своих тикающих часиках, а это случается все чаще и чаще теперь, все вроде как устраивает и меня, так соответствовать приходится только раз в неделю, а иначе придется каждый день.

(Из своих соображений он встречается с ней, а не из ее, вот ведь подлец. А она немножечко даже рада, потому что ей тяжело тащить этот чемодан без ручки, и рада, что не каждый день они – пара)

Периодически он мне говорил про мои, с его точки зрения небольшие недостатки. Когда начал в очередной раз, я сказала, что есть масса женщин с выдающимися достоинствами, что я со своей стороны ничем не могу ему помочь и не могу его держать против воли.

(И вдруг эта стонущая бедняжка и жертва резко говорит как важный Штурман: не может она ему помочь, посылает его прочь к женщинам с массой достоинств. А те прямо раскинулись перед ним и ждут)

На что он сказал, что его все устраивает, главное, чтобы я не растолстела, тогда он точно не сможет со мной остаться. Короче, огрела скалкой, и получила ответку, которой утерлась и слилась ничего не ответив.

(Слилась, не ответив. А вот огрела бы скалкой опять, не слилась бы)

Мне надо время, чтобы сообразить оскорбили меня или похвалили, пытаюсь избавиться от своего слияния, перестать видеть мам и пап во всех, особенно в близких. С С. степень близости как будто бы и не растет. Только общие дела нас держат рядом.

(Автор, вы такой нытик, что к вам близко подходить никому не захочется)

Периодически вспоминает бывшую жену, с которой долго жил и есть сын.

Я к ней не ревную совсем, почему-то на нее у меня отсутствует это чувство, хотя на знакомых оно появляется, видя его интерес. О его б.ж. я говорю только хорошее, объективно хорошее, думаю, для него это очень важно. Иногда С. сокрушается о том, что его брак был разрушен примерно лет 8 назад. А также в последнее время говорил, что б.ж. не видела в нем мужчину и делала аборты, что врала и это разрушило все. Не поняла, это намек, что я ему вру, или настолько плевать на меня, что он сокрушается так, будто хотел бы все вернуть, но не может.

(Автор думает, что все мысли мужчины о ней. Либо о ее недостатках, либо о том, как он ею тяготится. А мужчина просто мыслит вслух, о своих проблемах в прошлом. Автор всегда думает только о себе, а мужчина – о себе)

Я планирую сказать, чтобы шел тогда к ней, да и все равно к кому, если ему с кем-то лучше. Я действительно думаю, что так будет лучше, если его сердце рвется куда-то, не ко мне.

(Она думает, что он нуждается в ее разрешении идти. Она думает, что все женщины ждут его, хотя жена бывшая его бросила. Вообще Попрошайки не понимают, что не нужно никого никуда отпускать, достаточно просто отцепиться самой, без величественных распоряжений)

ОНАС я не поднимаю тему совсем, да и уверена, что это бессмысленно. Тогда еще три года назад спросила, что он думает про детей, только начали встречаться, а я уже часы свои успокоить хотела гарантиями. На это он мне сказал, что у него есть и ему не надо больше. Также недавно спросила почему он не предохраняется, сказал, что встречается думает со взрослым человеком. Показывает мне мое место.

(О, вот это унижение. Ее место ей показал. Сказал, что она взрослый человек и сама должна решать, нужен ли ей ребенок)

А я прилипла и не знаю как отлепиться, что самое страшное, не представляю жизни без него. У меня аддикция.

(Внезапно. Так раздражается и так тяготится им, так рада, что не каждый день. И вдруг аддикция)

Со своей стороны стараюсь снять короны, делить с ним границы, занимаюсь внешностью своей. Отношусь с симпатией и уважением к С.

(Автор, все письмо пропитано обидой и презрением. Вот что вы называете уважением)

Эмоционально стала взрослее с ним, из-за холодности его.

(Вот от чего взрослеют оказывается, от чужой холодности. Автор сидит кислой обиженкой и думает, что именно так выглядит взрослость)

Есть ли шанс хоть что-то интересное сделать с этими отношениями или это изначально провальная затея и держится только на моей жадности?

Я ощущаю наши отношения будто он пережует меня, выплюнет и пойдет дальше, а моя жизнь будет поломана.

(Представьте себе, мужчина встречается с женщиной с ОЗ намного меньше своей, поддерживает ее, наверняка, материально и по работе. Проводит с ней время, занимается сексом, симпатизирует куда больше, чем она того заслуживает. А она все это называет “пережует и выплюнет”, это он ее жует, оказывается. А не она пытается откусить от него кусок)