Британские ученые нашли древнеримскую игрушечную мышь

18.05.2020, 18:53, Разное

Британские археологи в ходе научной работы обнаружили уникальный экспонат – древнеримскую игрушечную мышь. По словам ученых, находка оказалась частью ранее неисследованных аксессуаров античного поселения в Виндоланде.

Найденная игрушка представляет собой вырезанную из плотного куска кожи фигурку мыши. Ученые нашли её среди большого количества обрезков этого материала, хранящегося в музее крепости Виндоланда, которая была расположена в римской провинции Британия, немного южнее Адрианова вала (ныне – графство Нортумберленд). Сообщается, что в данном поселении ранее было найдено уже немало разных изделий из кожи, сохранность которых, по мнению археологов, обеспечило их нахождение во влажной болотистой почве. Примечательно, что находка была обнаружена совершенно случайно: работники музея, пересматривая коробку с обрезками кожи, найденную в крепости еще более четверти века назад, нашли изделие, представляющее собой фигурку с ногами и хвостом. Поначалу аксессуар был идентифицирован как ящерица, но при подробном рассмотрении эксперты различили характерные надрезы на поверхности, которые, видимо, подразумевают шерсть. Предполагается, что игрушка была создана жителями поселка в период 105-130 годов нашей эры.

Специалисты сообщили, что живые мыши очевидно были постоянными соседями обитателей крепости. В частности, более десяти лет назад на территории музея было раскопано зернохранилище, под полом которого находились кости многих тысяч живших там грызунов. По словам куратора музея Барбары Бирли, особой привлекательностью крепости Виндоланды является немалое количество “сюрпризов”: находок, которые раскрываются после тщательного исследования уже найденных коллекций.