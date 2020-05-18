Шведской экономике не помог отказ от карантина

18.05.2020, 18:53, Новости дня

Несмотря на то, что Швеция отказалась вслед за другими европейскими странами вводить жесткий карантин, однако экономике страны это не помогло, пишет Financial Times.

В статье указывается, что Швеция не стала вводить карантин, так как это может нанести ущерб экономике. В результате в стране с населением 10 млн человек от коронавируса умерло 3 тыс. 220 человек – это более чем в три раза больше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии. На 1 млн жителей в Швеции умерло 311 человек, хотя в соседней Норвегии этот показатель составляет 40 на 1 млн, пишет Financial Times.

Первые данные о ВВП Швеции в первом квартале 2020 года, опубликованные на этой неделе, показывают, что в марте результате были лучше, чем в большинстве стран ЕС, однако экономисты утверждают, что страна вряд ли в долгосрочной перспективе избежит сильного экономического падения. Еврокомиссия прогнозирует, что ВВП Швеции упадет на 6,1% в этом году.

Риксбанк, центральный банк страны, имеет еще более мрачные перспективы – по его подсчетам, ВВП сократится на 7-10%, уровень безработицы достигнет 10,4%. Цифры называются катастрофическими.

«Слишком рано говорить, что мы лучше, чем другие. В конце концов, мы думаем, что ситуация в Швеции в конечном итоге будет примерно такой же», – сказала экс-заместитель руководителя по денежно-кредитной политике в Риксбанке, главный экономист банка Handelsbanken Кристина Найман.

Причиной называется тот факт, что Швеция – маленькая, открытая экономика с мощной обрабатывающей промышленностью. Автопроизводитель Volvo Group и автопроизводитель Volvo Cars были вынуждены прекратить производство на несколько недель из-за нехватки запчастей и проблем с цепочками поставок в других странах Европы.

Уже сейчас данные об использовании общественного транспорта, кредитных карт и ресторанов показывают серьезное падение в Швеции.

«Ситуация с активностью в Швеции мрачна, может быть, не так мрачна, как в других странах, но она по-прежнему беспрецедентно снижается», – считает старший европейский экономист в Capital Economics Дэвид Оксли.

Ранее бывшие шведские политики заявили, что пассивная реакция Швеции на пандемию коронавируса во многом объясняется отсутствием у Стокгольма полноценного опыта участия во Второй мировой войне. А немецкая Die Welt написала, что «шведский рай» является мифом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли подход Швеции будет эффективен.