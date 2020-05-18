Мать Саакашвили устроила скандал в Тбилиси

18.05.2020, 18:48, Новости дня

Глава украинского исполнительного комитета реформ, разыскиваемый на родине Михаил Саакашвили пригрозил грузинскому полицейскому, который отказался нарушать закон и отпустить мать экс-президента Грузии из-под карантина. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Мать бывшего президента Грузии Гиули Аласания прилетела из Киева в Тбилиси и должна была пройти обязательный двухнедельный карантин. В аэропорту столицы Грузии женщина сказала, что у нее поднялось давление, поэтому она не хочет идти в специально выделенный автобус, чтобы ехать в провинцию Кахетию на изоляцию.

Когда обеспечившая порядок полиция потребовала от Гиули Аласания направиться в автобус, та позвонила сыну в Киев и захотела, чтобы Саакашвили «воздействовал» на полицейских. Однако полицейский отказался брать трубку и вступать в переговоры, сказав, что это не входит в его служебные обязанности.

«Я знаю имя и фамилию этого полицейского», – пригрозил Саакашвили.

Что касается матери бывшего президента Грузии, к ней вызвали врачей и отправили на карантин в одну из гостиниц Тбилиси.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».