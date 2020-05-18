 

Германия и Франция предложили создать фонд для восстановления экономики ЕС

18.05.2020, 18:48, Новости дня

Германия и Франция предложили создать фонд на 500 млрд евро для восстановления экономики Евросоюза, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в видеоформате с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Нам нужен фонд для восстановления, и о том, как может выглядеть такой фонд, Германия и Франция провели интенсивные обсуждения. Целью является, чтобы Европа сплоченно и солидарно вышла из этого кризиса. Мы знаем, что вирус по-разному повлиял на наши страны, и есть угроза сплоченности ЕС с точки зрения экономического влияния этого вируса», – приводит слова Меркель РИА «Новости».

«Мы хотим создать временный фонд на сумму в 500 млрд евро», добавила канцлер.

По словам Меркель, речь идет о том, чтобы «ускорить восстановление экономики» стран ЕС, средства из фонда будут направлены в «наиболее пострадавшие секторы и регионы».

Кроме того, ФРГ и Франция предлагают Евросоюзу усилить координацию в разработке вакцины против коронавируса и сделать ее доступной «всему миру».

«Поэтому мы должны в соответствии с краткосрочной целью – создать и производить в Европейском союзе вакцину против коронавируса, которая должна быть доступна всему миру, – усилить европейские мощности в исследованиях и разработке в области вакцин и методов лечения, а также координацию и финансирование на международном уровне», – говорится в документе.  

Кроме того, в Европе предлагается увеличить производство и запасы медицинских средств, в том числе тестов и средств защиты.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен потратить на восстановление экономики после коронавируса 1,5 трлн евро.



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