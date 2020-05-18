Генпрокурор США заявил о сотрудничестве Apple с Россией и Китаем
18.05.2020, 18:48, Новости дня
Американская компания Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за американцами, сообщил генпрокурор США Уильям Барр.
«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы правительства этих стран могли организовать масштабную слежку», – передает РИА «Новости» слова Барра.
Барр заявил, что компания уже отключила некоторые опции, за которые выступали «защитники демократии», «организуя цензуру и подавление». По его мнению, «сотрудничеством с авторитарными режимами» Apple теряет оправдания в случае отказа от сотрудничества «со странами, где есть верховенство права».
Генпрокурор США заявил, что из-за отказа Apple сотрудничать специалистам Минюста пришлось своими силами взламывать iPhone саудовского военного Мухаммеда аш-Шамрани, который убил троих человек в декабре 2019 года на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде, передает ТАСС.
«Решение Apple имеет опасные последствия для общественной безопасности и национальной безопасности и, по моему мнению, неприемлемо», – отметил министр.
Директор ФБР Кристофер Рей также добавил, что спецслужба фактически не получила никакой помощи от Apple.
Между тем, ранее сообщалось, что Китай намерен наложить санкции на Apple.
В августе 2019 года президент США Дональд Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае.
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