Генпрокурор США заявил о сотрудничестве Apple с Россией и Китаем

18.05.2020, 18:48, Новости дня

Американская компания Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за американцами, сообщил генпрокурор США Уильям Барр.

«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы правительства этих стран могли организовать масштабную слежку», – передает РИА «Новости» слова Барра.

Барр заявил, что компания уже отключила некоторые опции, за которые выступали «защитники демократии», «организуя цензуру и подавление». По его мнению, «сотрудничеством с авторитарными режимами» Apple теряет оправдания в случае отказа от сотрудничества «со странами, где есть верховенство права».

Генпрокурор США заявил, что из-за отказа Apple сотрудничать специалистам Минюста пришлось своими силами взламывать iPhone саудовского военного Мухаммеда аш-Шамрани, который убил троих человек в декабре 2019 года на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде, передает ТАСС.

«Решение Apple имеет опасные последствия для общественной безопасности и национальной безопасности и, по моему мнению, неприемлемо», – отметил министр.

Директор ФБР Кристофер Рей также добавил, что спецслужба фактически не получила никакой помощи от Apple.

Между тем, ранее сообщалось, что Китай намерен наложить санкции на Apple.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае.