 

Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами

18.05.2020, 18:45, Разное

Отношения между Вашингтоном и Минском последнее время резко потеплели. В начале мая президент США Дональд Трамп предложил назначить заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер послом в Белоруссию – первым за 12 лет.

Восстановление работы американского диппредставительства в Минске говорит о том, что Соединенные Штаты уже признали будущие выборы состоявшимися, считает политолог Кость Бондаренко. Для американцев предпочтителен Александр Лукашенко, чем условный “ставленник Москвы” или вхождение Белоруссии в состав России, пояснил эксперт.

По его мнению, белорусский лидер напугал Вашингтон тем, что Минск может пойти на углубленную интеграцию с Москвой. Тем самым Лукашенко получил одобрение американцев на шестой президентский срок, заявил Бондаренко в эфире ютуб-канала “Капитал”.

Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко 14 мая подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом. Помимо главы государства на высший пост претендуют 14 человек.

Для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии необходимо пройти сбор подписей. Избирательная кампания начнется за несколько недель до голосования.

С приближением выборов ситуация в Белоруссии накаляется. Местная оппозиция обвиняет Александра Лукашенко в подыгрывании Кремлю. После победы на выборах он согласится на тесную интеграцию с Россией, считают оппоненты Батьки.



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