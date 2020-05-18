У незаразившихся людей нашли иммунитет к коронавирусу

18.05.2020, 18:45, Разное

Американские иммунологи обнаружили в крови людей, никогда не болевших COVID-19, иммунитет к коронавирусу. Ее нашли в донорском материале, который был сдан в период с 2015 по 2018 годы.

Ученые установили, то иммунитет был приобретенным. Им обладали клетки в почти половине изученных образцов. Специалисты предполагают, что люди выработали иммунитет, переболев другим коронавирусом, вызывающим обычную простуду.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Май 2020 в 12:43 PDT