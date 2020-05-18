 

Зеленский пообещал в день депортации крымских татар сделать Курбан-байрам и Ураза-байрам госпраздниками в Украине

18.05.2020, 18:35, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПрезидент Украины Владимир Зеленский 18 мая встретился с лидерами крымскотатарского народа и выразил  им соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида (днем депортации). Помимо этого, он пообещал, что Курбан-байрам и Ураза-байрам вскоре получат статус государственных религиозных праздников в Украине, сообщает пресс-служба украинского президента. 

76 лет назад 18 мая 1944 года по решению Иосифа Сталина все крымские татары были принудительно депортированы с полуострова и отправлены в Центральную Азию в вагонах для скота.

Тысячи человек погибли в пути, больше трети депортированных – после приезда. В телеграмме НКВД на имя Сталина было указано, что выселению подверглись более 180 тысяч человек, однако, по данным Национального движения крымских татар, всего из Крыма выслали более 420 тысяч человек.

“Мы все понимаем, что депортация – одна из страшных трагедий крымскотатарского народа, народа Украины и нашей земли. Сотни тысяч семей крымских татар были принудительно изгнаны со своей родной земли. Вечная память погибшим”, – сказал Зеленский на встрече.

По его словам, “очень важно”, чтобы об этой трагической странице истории знали украинские дети.

“Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне”, – подчеркнул Зеленский. 

 



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