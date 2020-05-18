 

Московские власти: нарушители режима самоизоляции сами публиковали свои данные в свободном доступе

18.05.2020, 18:35, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийГлава контрольного управления Москвы Евгений Данчиков прокомментировал скандал с публикацией в открытом доступе персональных данных москвичей, оштрафованных за нарушение карантинного режима. Как стало известно утром в понедельник, на сервисе по оплате штрафов и других нарушений в Москве можно было найти фамилию, имя, отчество и другие паспортные данные человека, на которого был выписан штраф – несмотря на то, что по закону данные на такие сайтах должны вноситься в обезличенном виде, а разработчики должны обеспечить их защиту. 

Данчиков заявил, что в публикации виноваты сами москвичи, которые якобы выкладывали в сеть скриншоты постановлений о штрафах, которые им выписывались.

“Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, – личное дело каждого. Это не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных”, – отметил Данчиков.

По его словам, в каждом таком постановлении был указан уникальный номер (идентификатор), и именно с его помощью с сайта были получены персональные данные. Подобрать номер вручную, по мнению чиновника, практически невозможно.

Эксперты, тем не менее, утверждают, что идентификатор способна подобрать программа-бот в автоматизированном режиме: на это указывал начальник отдела информационной безопасности “СерчИнформ” Алексей Дрозд.

Данчиков никак не прокомментировал слова экспертов, что данные о штрафах на госсайты должны вноситься в обезличенном виде, а разработчики должны обеспечить их защиту и тесты количества запросов, а также проверку от ботов. 

“Обязанность контролирующих органов, равно как и других органов исполнительной власти города Москвы, рассматривающих дела об административных правонарушениях, отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. При этом порядок направления и объем информации регламентирован нормами действующего законодательства”, – заявил чиновник. 

За все время так называемого “режима самоизоляции” в Москве было выписано более 35 тысяч штрафов на сумму в 140 миллионов рублей. После публикации статьи в “Коммерсанте” прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям об утечке персональных данных, а в Ассоциации юристов России рассказали, что пострадавшие от утечки данных могут пожаловаться в Роскомнадзор и добиваться компенсации через суд.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление

07.04 / Абхазия закрыла границу с Россией

09.04 / Решающий день для рынка нефти. США капитулируют перед дешевой нефтью

11.04 / На канале «Россия 1» начался концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

23.04 / СМИ предсказали новый спад экономики США из-за второй волны коронавируса

14.05 / Смягчен приговор осужденному за убийство полицейского в метро Москвы

29.04 / Полиция Нью-Йорка разогнала похороны раввина во время пандемии

15.05 / Мнения: На пенсию вполне можно жить

03.04 / Хотел погреться: в Екатеринбурге задержан поджигатель, убивший восемь человек

01.04 / В Украине количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 669

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска