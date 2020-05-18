Московские власти: нарушители режима самоизоляции сами публиковали свои данные в свободном доступе

18.05.2020, 18:35, Новости дня

Глава контрольного управления Москвы Евгений Данчиков прокомментировал скандал с публикацией в открытом доступе персональных данных москвичей, оштрафованных за нарушение карантинного режима. Как стало известно утром в понедельник, на сервисе по оплате штрафов и других нарушений в Москве можно было найти фамилию, имя, отчество и другие паспортные данные человека, на которого был выписан штраф – несмотря на то, что по закону данные на такие сайтах должны вноситься в обезличенном виде, а разработчики должны обеспечить их защиту.

Данчиков заявил, что в публикации виноваты сами москвичи, которые якобы выкладывали в сеть скриншоты постановлений о штрафах, которые им выписывались.

“Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, – личное дело каждого. Это не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных”, – отметил Данчиков.

По его словам, в каждом таком постановлении был указан уникальный номер (идентификатор), и именно с его помощью с сайта были получены персональные данные. Подобрать номер вручную, по мнению чиновника, практически невозможно.

Эксперты, тем не менее, утверждают, что идентификатор способна подобрать программа-бот в автоматизированном режиме: на это указывал начальник отдела информационной безопасности “СерчИнформ” Алексей Дрозд.

Данчиков никак не прокомментировал слова экспертов, что данные о штрафах на госсайты должны вноситься в обезличенном виде, а разработчики должны обеспечить их защиту и тесты количества запросов, а также проверку от ботов.

“Обязанность контролирующих органов, равно как и других органов исполнительной власти города Москвы, рассматривающих дела об административных правонарушениях, отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. При этом порядок направления и объем информации регламентирован нормами действующего законодательства”, – заявил чиновник.

За все время так называемого “режима самоизоляции” в Москве было выписано более 35 тысяч штрафов на сумму в 140 миллионов рублей. После публикации статьи в “Коммерсанте” прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям об утечке персональных данных, а в Ассоциации юристов России рассказали, что пострадавшие от утечки данных могут пожаловаться в Роскомнадзор и добиваться компенсации через суд.