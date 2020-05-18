 

В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

18.05.2020, 18:30, Новости дня

Биотехнологическая компания Moderna сообщила о завершении начальной стадии испытаний вакцины от коронавируса, антитела были выработаны у всех 45 добровольцев, сообщают СМИ.

Все добровольцы были разделены на три группы по 15 человек. Для каждой группы была предназначена разная доза – в 25, 100 или 250 мкг. Участники получили две дозы путем внутримышечной инъекции в плечо с интервалом приблизительно в 28 дней, сообщает CNBC.

Через две недели после второй дозы уровни антител в группе, получившей 25 мкг, были на уровне, который обычно наблюдается в крови людей, переболевших коронавирусом. У участников второй и третьей группы число антител оказалось даже значительно ваше.

Также, утверждает компания, вакцина выработала нейтрализующие антитела против COVID-19 как минимум у восьми участников.

Ранее в понедельник сообщалось, что в РФ испытание вакцины от COVID-19 проводится на небольшом количестве добровольцев, наблюдение продолжится после ввода ее в гражданский оборот.

Также известно, что Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно завершил клинические испытания вакцины против COVID-19 на грызунах.



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