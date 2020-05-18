 

Франция построит авианосец нового поколения на замену «Шарль де Голлю»

18.05.2020, 18:30, Новости дня

Франция намерена построить к 2038 году новый авианосец вместо находящегося сейчас на вооружении «Шарля де Голля», сообщила министр обороны страны Флоранс Парли во время визита на верфь в Сен-Назере.

«Нам нужно то превосходство, которое сделало вас всемирно известными, так как именно здесь, в Сен-Назере, будет построен авианосец нового поколения, который заменит «Шарль де Голль» в 2038 году», – привела министр в Twitter слова из своего выступления перед рабочими верфи, передает ТАСС.

«Эта инвестиция в нашу оборону также являются инвестицией в экономику нашей страны, в наши рабочие места в промышленности, в развитие технологий и навыков. Мы все должны мобилизоваться, чтобы возобновить производственную деятельность», – приводит слова Парли РИА «Новости».

«Шарль де Голль» – флагман военного флота Франции и единственный авианосец страны. Судно было спущено на воду в 1994 году.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда у России появится новый авианосец.



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