В РФ завершены вторая и третья фазы испытаний препарата против коронавируса

18.05.2020, 18:30, Разное

Представители отечественной фирмы ChemRar, проводящей тестирование препарата для лечения коронавируса нового типа, объявили о начале клинических испытаний в рамках второй и третьей фазы своей научной работы. На сей раз реализация методики, основанной на критериях ВОЗ, проводятся на пациентах, уже подвергшихся инфицированию SARS-CoV-2.

В проведении первого этапа тестирования препарата фавипиравир, разработанного ранее в Японии под названием Avigan, принимали участие здоровые добровольцы, а проведено оно было еще до начала испытаний в Российской Федерации. По словам пресс-секретаря компании, проводящей испытания, на мероприятие Российским фондом прямых инвестиций выделено специальное финансирование в размере 150 млн рублей (около 2 млн долларов). Данный препарат в настоящее время также параллельно проходит тестирование в Индии компанией Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Стоит отметить, что препарат Avigan, являющийся “прототипом” фавипиравира, осуществляет свое действие посредством мгновенного замыкания механизма размножения ряда РНК-вирусов, аналогичных гриппу. К слову, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев еще в середине прошедшей недели информировал, что лекарство способно сократить время лечения COVID-19 почти в два раза. Такой вывод специалист сделал после того, как тестирование на наличие коронавируса у 60% пациентов из 40 человек, принимавших препарат, дало отрицательный результат уже спустя пять дней после начала приема. Об этом пишет издание Spbdnevnik.ru.