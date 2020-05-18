Ланч в компании рептилий и гонки на машинах: как Джон Ледженд и Кристи Тейген отметили 2-летие сына

18.05.2020, 18:20, Разное

На вопрос, как отметить семейный праздник в условиях повсеместного карантина, знаменитости могут ответить по-разному. Гвинет Пэлтроу, например, устроила для сына Мозеса автомобильный парад, Джиджи Хадид просто собрала за одним столом самых близких, Мила Йовович украсила для своей дочери дом воздушными шарами и заказала для нее торт в стилистике любимого мультфильма “Щенячий патруль”… Крисси Тейген и Джон Ледженд пошли еще дальше: они устроили для своего сына Майлза праздник на свежем воздухе с мини-зоопарком.

Во дворе дома родители установили большую композицию из воздушных шаров в виде слов “С днем рождения”, расставили столы с угощениями, заказали торт в виде гоночной машины и самые настоящие машинки, на которых можно было кататься по саду – что Майлз с сестрой Луной с удовольствием и делали. Кроме того, Крисси и Джон в качестве главного сюрприза выбрали рептилий – змею, игуану, черепаху, с которыми дети могли “пообщаться”.

С днем рождения, мальчишка, который подарил нашему дому так много жизни! Ты мой хулиган, маленькая бесстрашная любимая букашка. Я таю каждый раз, когда смотрю на твое щекастое личико. Люблю тебя! С двухлетием! – подписала Крисси фото.

Крисси с мамой

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)17 Май 2020 в 9:49 PDT

Напомним, Майлз появился на свет в 2018 году. Это второй ребенок для Крисси и Джона, который был зачат с помощью ЭКО. О скором прибавлении Джон и Крисси сообщили в январе 2018-го, в ночь вручения премии “Грэмми”.

Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились.

У нас с Джоном были проблемы. Наш первенец мог бы родиться пять или шесть лет назад, если бы не это…- рассказывала о своих попытках забеременеть Крисси на шоу Тайры Бэнкс. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью процедуры ЭКО – экстракорпорального оплодотворения – паре удалось зачать ребенка.