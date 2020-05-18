СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут ребенка

18.05.2020, 18:20, Разное

Если верить источникам издания PageSix, звезда фильма “Девушка с татуировкой дракона” Руни Мара и “Джокер” Хоакин Феникс этим летом впервые станут родителями. По данным СМИ, актриса находится уже на шестом месяце беременности, и тот факт, что ей удалось так долго скрывать свое положение, неудивителен – скрытности этой пары можно только поучиться. Впрочем, в последние несколько недель Руни появляется на фотографиях папарацци исключительно в нарядах чрезмерно свободного кроя, с помощью которых, учитывая стройность Руни, легко можно спрятать изменившиеся формы. Ждем официального подтверждения или снимков, “говорящих” сами за себя!

Руни Мара, 23 апреля 2020 Руни, 10 мая 2020

Напомним, Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодраматической истории “Она”, а встречаться начали спустя три года – после совместных съемок в фильме Гарта Дэвиса “Мария Магдалина”. По признанию Феникса, он долгое время был уверен, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства:

Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу имейлы. Раньше я никогда этого не делал – не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее.

В июле прошлого года Us Weekly сообщил, что влюбленные обручились – Руни неоднократно была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, однако эта информация до сих пор не получила подтверждения.

Ранее Руни на протяжении шести лет встречалась с режиссером Чарли МакДауэллом, но когда пара перестала появляться вместе продолжительное время, СМИ сделали вывод об их расставании – что и подтвердилось впоследствии. Хоакин лишь признавался в интервью, что в его жизни никогда не было трагических расставаний.