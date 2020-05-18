Today – добрым словом и пистолетом — американский священник нашёл необычный способ благословлять прихожан

18.05.2020, 18:18, Новости дня

Фотографии со священником Тимом Пелком из Детройта получили большую популярность в интернете, став основой для многочисленных пародий и мемов. Причина в необычном методе, который пастор использовал для благословления своих прихожан. Он окроплял их святой водой из водяного пистолета, чтобы не нарушить карантинные меры, пишет Today.



Facebook / St. Ambrose Parish

Во время Страстной недели в Детройте священник одной из местных церквей Тим Пелк использовал водяной пистолет со святой водой, чтобы благословлять прихожан. Попавшие в интернет фотографии с церемонии вызвали интерес у пользователей и зажили собственной жизнью, пишет Today.



По словам Пелка, он хотел найти безопасный способ сохранить традицию освящения пасхальных корзин на фоне пандемии коронавируса. «Я подумал, что можно сделать, чтобы не нарушить карантинные ограничения и позволить детям узнать, что такое Пасха?» — заявил он в интервью изданию.

Именно тогда у него и появилась идея использовать водяной пистолет. Проконсультировавшись со своим другом-врачом и убедившись в безопасности задумки, накануне праздника Пелк облачился в дополнительное снаряжение, в том числе маску, защитный экран и перчатки, и ждал проезжающих мимо прихожан, на которых брызгал святой водой.

Фотографии с церемонии были опубликованы на странице прихода Святого Амвросия ещё пять недель назад. Но они привлекли широкое внимание пользователей интернета только в последние несколько дней, став популярной темой для мемов и «фотошопных битв».

По признанию Отца Тима, его удивило то, что фотографии с ним набирают вторую волну «скандальной известности». Но он счастлив, что они вызывают улыбку и помогли детям в его округе запомнить празднование Пасхи во время пандемии.

«Они все пищали от радости, — говорит он. — Отчасти моя работа состоит в том, чтобы помогать создавать воспоминания для будущего».