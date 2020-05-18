Цена нефти Urals в Европе впервые с марта поднялась выше 30 долларов за баррель

18.05.2020, 18:16, Новости дня

Российская нефть Urals в Европе продолжает дорожать и в конце прошлой недели стоимость марки впервые с середины марта превысила 30 долларов за баррель, благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+.

«Стоимость Urals в Европе в конце прошлой недели превысила 30 долларов за баррель впервые с середины марта. Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение новостной службы международного ценового агентства Argus.

Так, в Северо-Западной Европе в пятницу Urals подорожала на 1,49 доллара за баррель, до 30,44 доллара. В Средиземноморье цена марки в пятницу поднялась также на 1,49 доллара за баррель, до 31,84 доллара.

Также подорожала нефть марки Brent – впервые с 9 апреля она поднялалась на отметку выше 35 долларов. На данный момент цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 7,75%, до 35,02 доллара за баррель.

При этом стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 9,52%, до 32,33 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI, которые истекают 19 мая – на 10,67%, до 32,57 доллара.

Уточняется, что инвесторы оценивают возможность восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира из-за коронавируса. Кроме того, восстановления спроса также ожидают страны ОПЕК+ в рамках апрельской договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

«Оптимизм относительно спроса на нефть способствовал росту цен. В то же время, спрос на бензин вернулся, поскольку власти ослабили ограничительные меры», – сказала агентству Рейтер аналитик Паола Родригес-Масиу.

Как отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон, чье мнение также приводит агентство, что «риск сохранения дисбаланса между спросом и предложением сохраняется».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2020 года средняя цена российской нефти Urals снизилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом и сложилась в размере 18,22 доллара за баррель.