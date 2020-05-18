Эмине Джапарова будет назначена первым замглавы МИД Украины – Зеленский

18.05.2020, 18:11, Новости дня

Бывший первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова будет назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент Владимир Зеленский заявил 18 мая на встрече с представителями крымскотатарского народа.

Зеленский, в частности, заявил, что “представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне”, поэтому он “согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел”.

При этом законом “О Кабинете Министров Украины” процедура согласования президентом кандидатов на должности заместителей министров не предусмотрена. Так, в п. 2 ч. 7 ст. 21 говорится, что заместители и первые заместители министров назначаются Кабмином по представлению премьер-министра.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.