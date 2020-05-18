ЦИК Украины разрешил голосовать на выборах по месту фактического проживания

18.05.2020, 18:11, Новости дня

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 мая приняла постановление, разрешающее гражданам Украины голосовать на выборах по месту фактического проживания. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Постановление Центризбиркома вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Утвержденный порядок делает возможным изменение избирательного адреса безотносительно к регистрации места жительства. Как подчеркнули в ЦИК, нововведение направлено на то, чтобы обеспечить избирательные права внутренне перемещенным лицам и тем гражданам, которые в силу определенных обстоятельств проживают не по месту регистрации.

В ЦИК ожидают, что данный шаг приведет к увеличению числа избирателей, которые смогут принять участие в голосовании.

“После принятия этого порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь, для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают”, – отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября.