ВОЗ готовится принять резолюцию о расследовании происхождения коронавируса

18.05.2020, 18:10, Новости дня

В то время, как идея провести независимое расследование происхождения коронавируса становится все популярнее, Китай в понедельник назвал такой шаг преждевременным.

Как заявил официальный представитель МИД КНР в ходе пресс-брифинга, по мнению большинства стран, пандемия еще продолжается.

Как ожидается, подготовленная Евросоюзом резолюция на этой неделе будет одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения, высшим руководящим органом Всемирной организации здравоохранения.

В документе содержится призыв провести расследование того, как началась пандемия и какие меры были приняты.

Одним из самых активных сторонников проведения расследования является Австралия. Министр иностранных дел Мэри Пэйн в понедельник заявила, что расследование должно быть «беспристрастным, независимым и комплексным».

Коронавирус был впервые выявлен в Китае в конце декабря и впоследствии распространился по всему миру, унеся более 315 000 жизней. Всего в мире насчитывается не менее 4,7 миллиона случаев заражения.

Ограничительные меры, принятые с целью сдержать распространение заболевания, нанесли серьезный ущерб экономике. Так, Япония в понедельник заявила, что ее экономика в первом квартале ушла в рецессию.

Некоторые страны, в особенности в Европе, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки начали постепенно снимать ограничения.

Во многих регионах продолжают действовать ограничения на зарубежные поездки, однако некоторые популярные достопримечательности начали открываться, в том числе Акрополь в Афинах и базилика св. Петра в Ватикане.

В Индии из-за нового всплеска заражений правительство продлило карантинный режим до конца месяца. В понедельник в стране зарегистрировали более 5000 случаев заражения и 157 смертей.

В Египте на время праздника Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), окончания священного месяца Рамадан, закрывают магазины, пляжи и парки, а также вводят комендантский час.

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о продлении карантина на 30 дней, однако в воскресенье вечером генпрокурор страны подал иск, в котором указ Букеле назван неконституционным. Букеле написал в своем «Твиттере», что его должность позволяет объявить чрезвычайное положение.

Соединенные Штаты, занимающие первое место в мире по количеству случаев заражения и смертей (1,5 миллиона и 90 000 соответственно), начинают постепенно смягчать ограничения, но с разными темпами в разных регионах.

В понедельник президент Дональд Трамп должен побеседовать с губернаторами ряда штатов, а также с представителями ресторанного бизнеса об условиях открытия. Как ожидается, он также анонсирует меры поддержки для фермеров и других представителей продовольственной отрасли, которые помогли обеспечить стабильные поставки продуктов во время карантина.

В штате Орегон власти заявляют, что обеспечили достаточные запасы препарата ремдевисира для лечения всех пациентов с COVID-19. Препарат, применяемый для борьбы с лихорадкой Эбола, проходит исследования в ряде больниц, и есть свидетельства того, что он помогает ускорить время выздоровления.

Губернатор наиболее пострадавшего штата, Нью-Йорка, Эндрю Куомо, заявил, что теперь анализ может сдать любой, у кого есть соответствующие симптомы, а также люди, возвращающиеся на работу. Во многих штатах не удается проводить столько тестов, сколько рекомендуют органы здравоохранения, в силу нехватки необходимых принадлежностей.