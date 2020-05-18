Осужденные за теракт в Петербурге подали в суд на УФСИН

18.05.2020, 18:08, Новости дня

Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов, осужденные по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление Акрама Азимова к УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Еще один иск поступил и от Мухамадюсупа Эрматова», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Поводом называются условия содержания в СИЗО.

В исковом заявлении Азимов сообщает, что с марта прошлого года он находится в СИЗО-1 Петербурга («Кресты»). С того времени, сообщил заключенный, он якобы не может общаться со своей женой и отцом «в достаточном объеме». Кроме того, около месяца он якобы содержался в камере с девятью людьми, большинство из которых большинство курит. Поэтому, сообщил Азимов, не хватало свежего воздуха.

«Азимову приходилось рано вставать в СИЗО и поздно ложиться, в результате это вызвало хронический недосып и утомляемость, он периодически засыпал на судебных заседаниях. В дни транспортировки в суд Азимов оставался без горячей пищи, ему приходилось довольствоваться сухим пайком. Все вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытку», – добавили в пресс-службе.

Азимов требует устранить указанные нарушения и взыскать компенсацию в 238 тыс. рублей.

Эрматов выдвинул аналогичные требования.

В декабре 2019 года сообщалось, что Второй западный окружной военный суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, он приговорен к пожизненному заключению. Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены к 28 годам лишения свободы. Еще семь человек получили от 19 до 22 лет тюрьмы.