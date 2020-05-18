Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе

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18.05.2020, 18:08, Новости дня

В Минздраве рассказали о влиянии резус-фактора крови на восприимчивость к коронавирусу.

«В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора», – рассказали в ведомстве порталу стопкоронавирус.рф.

В Минздраве добавили, что бесплатно сдать тест на коронавирус можно в случае, если исследование назначено врачом – по клиническим и эпидемиологическим показаниям. 

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что коронавирусом чаще всего болеют люди со второй группой крови.



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