Медики предупредили об опасности профилактики COVID-19 паровыми ингаляциями

18.05.2020, 17:54, Разное

Несмотря на то, что эффективность паровых ингаляций в лечении простуды и инфекций верхних дыхательных путей весьма сомнительна, некоторые люди используют этот метод для профилактики COVID-19, пишут врачи в журнале The Lancet. Существует недоказанная теория о том, что горячий пар уменьшает воспаление слизистой оболочки и препятствует размножению вирусов, поэтому популярность этой процедуры значительно выросла во время пандемии коронавируса. Медики обеспокоены: «дедовский» способ лечения очень опасен, особенно для детей.

«Ежедневно в отделения неотложной помощи в Великобритании поступает более 100 детей с ожоговыми травмами. С момента объявления карантина в ожоговый центр нашей больницы поступает в тридцать раз больше маленьких пациентов, чем обычно. Чаще всего дети получают травмы, случайно разлив кипяток, некоторые из них делали ингаляции без присмотра родителей», – пишут врачи детской больницы в Бирмингеме.

Специалисты отметили, что ежегодно они принимают не больше двух пациентов с ожогами, полученных во время паровых ингаляций. Только за последний месяц больница приняла шестерых детей с ожоговыми травмами, причем наиболее тяжелый случай был у двухнедельного малыша — ему потребовалась пересадка кожи.

Медики опросили сотрудников ожоговых отделений по всей Англии и выяснили, что как минимум половина из них столкнулась с увеличением такого рода травм у детей. Эти данные коррелировали с распространенностью коронавируса в отдельных регионах страны. Две трети центров сообщили о взаимосвязи частоты обращений с этнической принадлежностью семей — в основном это были индийцы, пакистанцы, бангладешцы и другие жители Англии родом из азиатских стран.

Врачи напомнили, что ни одно исследование не доказало, что паровые ингаляции могут облегчить симптомы заболеваний дыхательных путей. Между тем, по результатам опросов в 2016 году выяснилось, что порядка 80% врачей общей практики рекомендовали своим пациентам эту процедуру.

«Вдыхание пара опасно для детей. Это может привести к госпитализации, хирургическому вмешательству, кроме того, тяжелые ожоги могут обезобразить ребенка на всю жизнь. Клиницисты должны предупреждать об этом родителей и обучать их более безопасным и эффективным методам лечения детей на дому», – считают врачи.