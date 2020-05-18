В Россию едет еще один китайский кроссовер

18.05.2020, 17:53, Новости дня

Российский модельный китайской марки GAC сейчас состоит только из большого кроссовера GS8. Но теперь компания заявила, что готовит для РФ кроссовер поменьше.

Так, компания сообщила, что российскую линейку кроссоверов пополнит среднеразмерная модель GS5. Машина получит 1,5-литровый турбомотор на 137 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом.

В оснащение войдут система помощи при старте в гору и ассистент спуска, панорамная крыша, климат-контроль, мультимедиа-система с Bluetooth, люк, обогрев и вентиляцию обоих рядов сидений, а также камеры кругового обзора.

Ранее стало известно, что GAC в апреле сертифицировал под российский рынок свой аналог Toyota Alphard – большой минивэн GM8. И его продажи могут стартовать уже летом.

Пока же GAC продает в РФ только большой флагманский кроссовер GS8 со 190-сильным 2-литровым турбомотором. мотором сочетается 6-ступенчатый автомат фирмы Aisin, привод – передний или полный i-4WD с муфтой BorgWarner в приводе задней оси. Режимы полного привода – “Песок”, “Грязь”, “Снег”, “Адаптивный”. Для связки мотор-АКПП есть как обычный режим, так и “Спорт”, “Экономичный” и “Зимний”. Цена GS8 – от 1 898 000 рублей.

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