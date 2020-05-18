УЕФА перенес исполком по Евро-2020 с 27 мая на 17 июня

18.05.2020, 17:53, Новости дня

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, назначенный на 27 мая, перенесен на 17 июня. На нем должны утвердить окончательный список городов-хозяев чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии коронавируса состоится следующим летом.

Как говорится в релизе УЕФА, размещенном на официальном сайте организации, перенос исполкома связан с необходимостью разобраться с ситуацией вокруг некоторых стадионов, готовность которых к соревнованиям остается под вопросом.

Ранее города-хозяева чемпионата Европы-2020 обязаны были до 27 мая дать УЕФА гарантии, касающиеся возможности проведения турнира в следующем году.

Напомним, что европейское первенство по футболу должно пройти в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее УЕФА получил от РФ правительственные гарантии готовности принять игры чемпионата Европы. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и еще одна четвертьфинальная встреча.